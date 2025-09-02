Hırsızlıktan 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 18 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede bir şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Hocalar ilçesi Devlethan köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR