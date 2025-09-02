Haberler

Hırsızlıktan 18 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahıs, Hocalar ilçesinde gözaltına alınıp tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede bir şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Hocalar ilçesi Devlethan köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
