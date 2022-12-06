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Hırsızlık şüphelisinin evlerinde tarihi eserler ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlık şüphelisinin evlerinde tarihi eserler ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışan jandarma ekipleri, şüphelinin Turgutlu ilçesindeki iki ikametgahında yaptığı aramada, sikke ve tarihi objeler ele geçirdi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışan jandarma ekipleri, şüphelinin Turgutlu ilçesindeki iki ikametgahında yaptığı aramada, sikke ve tarihi objeler ele geçirdi.

Ahmetli'de 27 Kasım günü İ.Y. isimli şahsın evinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bugün saat 16.00 sıralarında şüpheli H.İ.O.'nun Turgutlu'daki iki ayrı adresinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 39 adet sikke ve obje, 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. H.İ.O. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ahmetli Manisa 3. Sayfa Haberler

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