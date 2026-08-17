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Hırsızlık Hükümlüsü Aydın'da Yakalandı

Hırsızlık Hükümlüsü Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde, hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde yürütülen faaliyet kapsamında, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (E/26) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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