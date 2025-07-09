Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Hatay'da Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.B.K. adlı şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıs tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.B.K. adlı şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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