Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan hırsızlık suçlusu M.D.'yi Bayat ilçesinde yakaladı. Şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Elinden bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.D., isimli şahsın hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa