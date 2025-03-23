Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elinden bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.D., isimli şahsın hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR