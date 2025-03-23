Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İmamoğlu 'terör' soruşturmasından serbest bırakıldı! İBB'ye kayyum atanacak mı?

İBB'ye kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı

İmamoğlu'nun sağ kolu tutuklandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan hırsızlık suçlusu M.D.'yi Bayat ilçesinde yakaladı. Şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 9 yıl 27 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elinden bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.D., isimli şahsın hırsızlık suçundan 9 yıl 27 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title