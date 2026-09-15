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Hırsızlık suçundan araması bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan araması bulunan şahıs yakalandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 17 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 17 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısları tek tek yakalıyor. Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda muhafaza altına alınması eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 adet suç kaydı mevcut T.Y.(25) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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