Haberler

Bursa'da hırsızlık suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hırsızlık suçundan toplamda 21 yıl hapis cezası bulunan M.E.D. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D. (26) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı katlanarak artıyor