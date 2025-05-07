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Hindistan'ın Saldırıları: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Hindistan'ın Saldırıları: Ölü Sayısı 8'e Yükseldi
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Hindistan ordusu tarafından Pakistan'a düzenlenen füze saldırılarında ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 35'e çıktı. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'a ait uçakları düşürdüğünü bildirirken, saldırıların hedefinde sivil yerleşim alanları yer aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8'e, yaralı sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, yaşanan askeri gerilimin bilançosu ağırlaştı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 8'e, yaralı sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğü bilgisini paylaşan Chaudhry, "Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağın düşürüldüğü doğrulandı. Pakistan güçlerinin hem karada hem de havada çok sayıda hasara yol açtığına dair başka raporlar da var" açıklamasında bulundu. Hindistan'ın Pakistan'a 6 ayrı noktadan toplam 24 saldırı düzenlediğini ve hedef alınan tüm noktaların sivil yerleşim alanları olduğunu ifade eden Chaudhry, saldırılarda en çok camilerin hedef alındığını ve çevredeki yerleşim yerlerinin de ciddi hasar gördüğünü aktardı.

5 uçağın düşürüldüğü iddia edildi

Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF), Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 5 jet ile 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü iddia edildi. Ayrıca Pakistan tarafından gerçekleştirilen bir füze saldırısının iki ülke arasında fiili sınır görevi gören Kontrol Hattı'ndaki (LoC) bir Hint mevzisini yok ettiği aktarıldı.

Hindistan Pakistan'a saldırı gerçekleşleştirmişti

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan Silahlı Kuvvetleri operasyonun adının "Sindoor Operasyonu" olduğunu açıklamıştı. Yaşanan askeri gerginliğin Pakistan hükümetinin Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekmişti. 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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