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Hindistan’ın Assam eyaletindeki selde can kaybı 62’ye yükseldi, 8 kişi kayıp

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Hindistan’ın Assam eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma yaptığı açıklamada, sellerde ölü sayısının 62'ye yükseldiğini, 8 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Sarma ayrıca 1 milyon 100 bin 820 kişinin selden etkilendiğini, sellerin eyaletin 25 bölgesinde etkili olduğunu aktardı. Sarma, 2 bin 101 köyün ve 56 bin 606 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığını belirtti.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde 170 yardım kampı ve bin 304 yardım dağıtım merkezi kurarak 45 bin 4 kişiye gıda ve barınak sağladı. Selden etkilenen 25 bölgede yerel yönetim tarafından kurtarma ve yardım operasyonları yoğunlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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