Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı - Haberler

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Palghar Mumbai-Ahmedabad karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen sürücünün aracı dikkatsiz bir şekilde kullandığı ve virajı alamayarak çukura düştüğü belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, 5'i ağır 16 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis, sürücünün de yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

(Sultan Faizy /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa