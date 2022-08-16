Hindistan'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs nehre düştü: 7 ölü, 32 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Hindistan-Pakistan sınırındaki Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında, içinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araç nehre düştü. Otobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 8 kişi helikopterle askeri hastaneye sevk edildi. Yerel saatle 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik güçlerinin Amarnath Tapınağı'ndaki görevlerini tamamlamalarının ardından Cemmu Keşmir'e döndükleri öğrenildi. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu olayın ardından yaptığı açıklamada, baş sağlığı dileklerini iletti. - KEŞMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger India 3. Sayfa Haberler

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