Haberler

Hindistan'da An-32 uçak kazasına ait yeni görüntü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Assam eyaletinde bir AN-32 tipi askeri nakliye uçağı iniş sonrası pistten çıkarak yan yattı ve alev aldı. Kazada 5 asker hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz bilinmezken soruşturma sürüyor.

Hindistan'ın Assam eyaletinde dün 5 askerin hayatını kaybettiği nakliye uçağı kazasına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, An-32 tipi askeri uçağın iniş sonrası pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen ve 5 askerin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba