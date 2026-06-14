Hindistan'da An-32 uçak kazasına ait yeni görüntü ortaya çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletinde dün 5 askerin hayatını kaybettiği nakliye uçağı kazasına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, An-32 tipi askeri uçağın iniş sonrası pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen ve 5 askerin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı