Eski yöneticiler asansörde karşılaşınca yumruklar havada uçuştu

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde asansörde karşılanan iki eski apartman yöneticisi yumruk yumruğa kavga etti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziyabad kentinde bir sitede iki eski apartman yöneticisi, asansörde karşılaşmalarının ardından yumruk yumruğa kavga etti. Polis, eski yöneticilerin Prahlad Kumar ve Deepak Chopra olduğunu belirterek, ikilinin asansörde tartışmaya girdiğini ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü söyledi. Polis, kavganın nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Asansör kamerası tarafından dün kaydedilen görüntülerde, iki eski yönetici ve bir kadının asansörde olduğu, yöneticiler arasında sözlü tartışmanın başlamasının ardından asansörde bulunan kadının inmesi ile yöneticilerden birinin diğerine defalarca yumruk attığı görüldü. - UTTAR PRADES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı