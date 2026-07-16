Haberler

Eski yöneticiler asansörde karşılaşınca yumruklar havada uçuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde iki eski apartman yöneticisi, asansörde karşılaşınca yumruk yumruğa kavga etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde asansörde karşılanan iki eski apartman yöneticisi yumruk yumruğa kavga etti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziyabad kentinde bir sitede iki eski apartman yöneticisi, asansörde karşılaşmalarının ardından yumruk yumruğa kavga etti. Polis, eski yöneticilerin Prahlad Kumar ve Deepak Chopra olduğunu belirterek, ikilinin asansörde tartışmaya girdiğini ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü söyledi. Polis, kavganın nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Asansör kamerası tarafından dün kaydedilen görüntülerde, iki eski yönetici ve bir kadının asansörde olduğu, yöneticiler arasında sözlü tartışmanın başlamasının ardından asansörde bulunan kadının inmesi ile yöneticilerden birinin diğerine defalarca yumruk attığı görüldü. - UTTAR PRADES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kadınları araçta bırakıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan sürücüden polisi hayrete düşüren kaçış
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı