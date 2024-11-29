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Hindistan'da Anma Etkinliğinde Meşale Faciası

Hindistan'da Anma Etkinliğinde Meşale Faciası
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Hindistan'ın Khandwa kentinde düzenlenen anma etkinliğinde meşalelerin alev alması sonucu en az 30 kişi yaralandı. Olayda yaralananlardan 12'sinin tedavisi sürerken, diğerleri taburcu edildi.

Hindistan'da bir anma etkinliğinde meşalelerdeki alevlerin etrafa yayılması sonucu en az 30 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Khandwa kentinde 28 Kasım 2009'da gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte facianın eşiğinden dönüldü. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikte yakılan meşaleler törenin sonunda söndürülmek üzere ters çevrilip su dolu bir konteynere konulurken bir anda çevreyi alevler sardı. Onlarca kişinin vücudunu alevlerin sarması nedeniyle büyük panik yaşandı. Birçok kişinin etrafa kaçıştığı olayda alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18'inin taburcu edildiği, 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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