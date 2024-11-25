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Hilvan'da Briket Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde briket yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hilvan'da briket yüklü tır devrildi: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde briket yüklü bir tır kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğini devirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilvan'da Briket Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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