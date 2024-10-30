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HGS Kaçak Geçiş Ceza Tebligatı: Giresunlu Vatandaş Şikayetçi Olacak

HGS Kaçak Geçiş Ceza Tebligatı: Giresunlu Vatandaş Şikayetçi Olacak
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Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden aldığı kaçak geçiş ceza tebligatlarını savcılığa taşıyacağını açıkladı. Bodur, İstanbul'a gitmediği halde üç ayrı tebligat aldığını belirtti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, İstanbul'a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla ceza tebligatı aldığını belirterek, bu durumu savcılığa taşıyacağını söyledi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, İstanbul'a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla üç ayrı ceza tebligatı aldığını söyledi. Bodur, tebligatlarda 27 Aralık, 4 Ekim ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolundaki HGS gişelerinden geçiş yaptığı gerekçesiyle aracının plakasına toplam 212,50 TL ceza kesildiğini, bu miktarın içinde 42,50 TL olan geçiş ücretinin yanı sıra 170 TL idari para cezası da yer aldığını belirtti. Bodur, "Aracımın İstanbul yolunu görmüşlüğü yok. Bir kez bile İstanbul'a gitmedim, gitsem de otobüsü tercih ediyorum. Ancak geçen yıl üç ay içinde üç defa otoyolda kaçak geçiş yapmış görünüyorum. Bu çağın teknolojisiyle böyle hataların yapılması kabul edilir gibi değil. Benim üzerime herhangi bir HGS kaydı bile yok. Ceza tutanağında aracın cinsi bile belirtilmemiş, sadece plaka var. Kamera kaydı nerede? Plakama ceza yazabiliyorlarsa, daha art niyetli şeyler de yapılabilir. Daha büyük bir ceza da gelebilirdi" dedi.

Bodur, savcılığa şikayette bulunacağını kaydetti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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