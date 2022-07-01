Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu. Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu. Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimovisimli tır şoförü hayatını kaybederken, Özbekistan uyruklu Erkin Akhmedovile Azerbaycan uyruklu Mamedov Vugar yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi. İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa Kemalpaşa Artvin 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.