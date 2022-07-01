Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.
Heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu
ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.
Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimovisimli tır şoförü hayatını kaybederken,
Özbekistan uyruklu Erkin Akhmedovile Azerbaycan uyruklu Mamedov Vugar yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - 3. Sayfa