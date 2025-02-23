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Hendek'te Tır Tamiri Sırasında Yaşanan Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hendek'te Tır Tamiri Sırasında Yaşanan Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir ederken ağır yaralanan Kazım Yunus Aktaş, 4 gün süren tedavinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan şahıs, 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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