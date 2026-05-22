Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı çatışmada hayatını kaybeden otel sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Yılmaz'ın cenazesi Akova Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğleyin kılınan namazın ardından Yılmaz, mahalle mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı