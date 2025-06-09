Hendek'te İş Makinesi Yamaçtan Yuvarlandı, Operatör Kurtuldu

Hendek'te İş Makinesi Yamaçtan Yuvarlandı, Operatör Kurtuldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Operatör K.K. aracı boşaltarak kazayı yara almadan atlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalışma yapan bir iş makinesi yamaçtan yuvarlandı. Operatör, aracın kontrolünü kaybettiği anda atlayarak kazayı yara almadan atlattı.

Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalışma yapan iş makinesi, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlanmaya başladı. Yokuş aşağı yuvarlanmaya başlayan araçtan kendini dışarı atan operatör K.K., kazayı yara almadan atlattı. Yuvarlanan iş makinesi, tarlada durabildi. Meydana gelen kazada iş makinesinde maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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