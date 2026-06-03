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Bandırma'da helyum balonları yüksek gerilim hattına temas etti: 1 kişi yaralandı

Bandırma'da helyum balonları yüksek gerilim hattına temas etti: 1 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, elindeki helyum gazlı balonlarla tren yolundan geçmeye çalışan bir kişi, balonların yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayda büyük bir patlama yaşanırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, satışını yaptığı elindeki helyum gazlı balonlarla tren yolundan geçmeye çalışan Y.Ş. (56), balonların yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (56), elindeki helyum gazlı balonların çarşıda satışını yapmak için tren yolundan geçmeye çalıştığı sırada balonlar yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından balonlar büyük bir gürültüyle patlarken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Elektrik akımına kapılarak yaralanan Y.Ş., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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