Helikopter Kazasında Yaralanan Askerler Hastaneye Sevk Edildi

Helikopter kazasında yaralanan askerler Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."