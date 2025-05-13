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Helikopter Kazasında Yaralanan Askerler Hastaneye Sevk Edildi

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Antalya'da gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yapan SH-70 helikopterinden etkilenen dört asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Helikopter kazasında yaralanan askerler Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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