Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde yaşandı. Yoncalık Caddesi'nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk'e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Mustafa Börk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Arıtaş 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.