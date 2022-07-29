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Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu

Hayvanlarını yolun karşısına geçirirken canından oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal Arıtaş Mahallesi'nde yaşandı. Yoncalık Caddesi'nden hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 33 yaşındaki Mustafa Börk'e, D.A. yönetimindeki 1-YJQ-285 yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazada, Börk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.B.A. ile C.N.A. hafif şekilde yaralandı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Mustafa Börk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Arıtaş 3. Sayfa Haberler

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