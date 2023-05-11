Hayvan damında yangın çıktı, onlarca küçükbaş hayvan kurtarıldı

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 30 hayvan itfaiye ve köylülerin yardımı ile damdan çıkarıldı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde bir hayvan damında çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 30 hayvan itfaiye ve köylülerin yardımı ile damdan çıkarıldı.

Balya'ya bağlı Kocabük kırsal mahallesinde öğleden sonra bir hayvan damında sebebi bilinmeyen bir nedenle içeride ve dışarıda bulunan saman balyaları ateş aldı. Mahalle sakinlerinin Balya İtfaiyesine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler kısa bir sürede yangına müdahale etti. Hayvan damında bulunan yaklaşık 30 hayvan itfaiye ve köylülerin yardımı ile damdan çıkarıldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere sirayet etmeden söndürüldü. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR