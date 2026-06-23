Haberler

Tekirdağ'da 25 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da 25 dönüm buğday ekili alan yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar anız zarar gördü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar anızın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Süper Lig devlerinin de iştahını kabartan bir karar aldı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranı farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı