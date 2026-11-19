Ankara'nın Haymana ilçesinde bir tır, kontrolden çıkarak bariyerleri yıkarak refüje girdi. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.

Kaza, Haymana ilçesi Çayraz Mahallesi yakınlarında Haymana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 42 ALV 061 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı ve refüje girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Haymana yönü trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İçerisinde iki kişinin bulunduğu tırda şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tır yol kenarına çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı