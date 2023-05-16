- HAYDİ polisleri ile sokak hayvanları 'emniyet'te

Samsun'da HAYDİ polisi 236 olayı aydınlattı.

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında faaliyete geçen Hayvan Durum İzleme polisleri, hayvanlara yönelik işlenen suçları aydınlatıyor. Bu çerçevede HAYDİ polisleri Samsun'da 236 suçun aydınlatılmasını sağladı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, tüm Türkiye genelinde 2020 yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. 'Hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma, eziyet ve işkence etme, bakımını ihmal etme, trafik kazası sonucu çarpıp kaçma ve benzeri suçların önüne geçmeyi' amaçlayan HAYDİ polisleri hayvanlarla ilgili gelen her ihbarı titizlikle inceliyor. Hayvan Durum İzleme mobil uygulaması üzerinde gelen ihbarları da değerlendiren ekipler suçlulara idari ve adli işlem yapıyor.

HAYDİ uygulaması üzerinden 892 ihbar

Samsun Emniyet Müdürlüğü HAYDİ polisleri kuruldukları 2020 yılından bugüne kadar yaklaşık 1032 ihbar aldı. Bunların 892 tanesi HAYDİ uygulaması üzerinden geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da hayvana karşı meydana gelen suçlara bakıldığında ise adli olarak hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma, idari olarak ise hayvanların bakım ihmali ve trafik kazası sonucu çarpıp olay yerinde ayrılma oluşturdu.

"İhbarları değerlendirdiğimizde büyük bir kısmının asılsız olduğunu gördük"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Aylin Kes Çobanoğlu, "Hayvanlara karşı işlenen suçların gün geçtikçe artması, özellikle hayvanlara kötü davranma, bakımlarını ihmal etme, eziyet ve işkence, tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakma, trafik kaza sonucu olay yerinde yardım etmeden ayrılma gibi olaylarla ilgileniyoruz. Bu konularla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari işlemler uyguluyoruz. Bu suçlarla ilgili takip ve koordinasyonun sağlanması ile ilgili 81 ilin emniyet müdürlüğünde bulunan asayiş şube müdürlüğü bünyesinde çevre ve hayvanları koruma büro amirlikleri 6 Temmuz 2020 tarihinde kuruldu. Çevre ve doğaya karşıya işlenen suçların hızlı bir şekilde ihbar edebilmek için 28 Temmuz 2020 tarihinde ise HAYDİ uygulaması hizmete girmiştir. Bu uygulama üzerinde kurulduğumuzdan bu yana 892 tane ihbar aldık. Bu ihbarları değerlendirdiğimizde büyük bir kısmının asılsız olduğunu gördük.

Asılı ihbarlarla ilgili toplam 236 adet işlem yapılmıştır. Samsun genelinde hayvanlara karşı işlenen suçlara bakılırsa adli olarak hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma, idari olarak ise hayvanların bakım ihmali ve trafik kazası sonucu çarpıp olay yerinde ayrılmadır" dedi.

Ayrıca sokak hayvanlarına besleme yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri binlerce sokak hayvanına umut oluyor.