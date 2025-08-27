Haydarpaşa'da Yakıt İkmal Gemisinde Yangın
İstanbul Haydarpaşa'da bir yakıt ikmal gemisinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangına dair gelişmeler takip ediliyor ve bölge güvenlik çemberine alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa