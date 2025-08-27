Haydarpaşa'da Yakıt İkmal Gemisinde Yangın

İstanbul Haydarpaşa'da bir yakıt ikmal gemisinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangına dair gelişmeler takip ediliyor ve bölge güvenlik çemberine alındı.

Haydarpaşa'da yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

