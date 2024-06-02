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Haydarpaşa'da Mendirek Kayalıklarına Çarpan Tekne Kurtarıldı

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Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonunda yaralanan olmadı.

Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Haydarpaşa açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarptı. Teknenin batmaya başlamasıyla beraber teknedekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tekneye ulaşarak 10 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Olayda yaralı bulunmadığı öğrenildi. Kazazedeler polis araçları ile evlerine götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz 'da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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