Hayatını Kaybeden Polis Memuru Törenle Uğurlandı

Hayatını Kaybeden Polis Memuru Törenle Uğurlandı
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Hayatını Kaybeden Polis Memuru Törenle Uğurlandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Mehmet Küçük, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törene birçok vatandaş ve protokol mensubu katıldı.

Hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli olan 51 yaşındaki polis memuru Mehmet Küçük, 31 Mayıs günü görevden evine döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Küçük, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan polis memuru için Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, il ve ilçe protokolü, Küçük'ün ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende meslektaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Helallik alınması ve yapılan duanın ardından Mehmet Küçük'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
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