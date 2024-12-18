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Hawaii'de Küçük Uçak Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hawaii'de Küçük Uçak Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Hawaii eyaletinde eğitim uçuşu yapan Cessna 208 Caravan tipi küçük uçağın havaalanı yakınındaki bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Uçak çarptığı binada alev aldı, ancak bina boştu. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Hawaii'nin başkenti Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı. Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - HONOLULU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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