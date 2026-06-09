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Yolcu otobüsünde yangın paniği

Yolcu otobüsünde yangın paniği
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Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın, yolcuların hızlı tahliyesiyle can kaybı olmadan söndürüldü. Otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolculara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Vezirköprü'ye yolcu taşıyan ve İbrahim A. idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde, Havza yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktada durdurarak yolcuları tahliye etti. Sürücü daha sonra yangın tüpüyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle motor kısmındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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