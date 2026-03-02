Kıraathaneye kumar baskını: 7 kişiye 81 bin TL ceza

Samsun'un Havza ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar denetiminde 7 kişi suçüstü yakalanırken, toplam 81 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kumarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kıraathanede denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde işyerinde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

İşyeri sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa kişi başı idari para cezası uygulanarak toplam 81 bin 228 TL ceza kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı