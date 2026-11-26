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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından İnönü ve Dereören kırsal mahallelerinde taşkın sularına kapılarak kaybolan otomobiller bulunmaya başlandı. İnönü Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil, Havran Çayı içerisinde hurdaya dönmüş ve tanınmaz halde bulundu.

Havran ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından İnönü ve Dereören kırsal mahallelerinde yaşanan sel felaketi büyük hasara yol açtı. Taşkın sularının şiddetine kapılarak sürüklenen ve kaybolan otomobillerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.

Suların çekilmesiyle birlikte yapılan arama çalışmalarında, İnönü Mahallesi'nde sel sularına kapılarak gözden kaybolan otomobillerden birine ulaşıldı. Sürüklenerek Havran Çayı yatağına gömülen otomobilin, sel sularının ve sürüklediği kaya parçalarının etkisiyle tamamen hurdaya döndüğü ve tanınmaz hale geldiği görüldü.

Dereören ve İnönü kırsal mahallelerinde sel sularına kapılan diğer araçların bulunması ve bölgedeki hasarın tespit edilmesine yönelik ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı