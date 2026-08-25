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Siirt'te 9 Yaşındaki Çocuk Havale Geçirerek Hayatını Kaybetti

Siirt'te 9 Yaşındaki Çocuk Havale Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde yaşayan 9 yaşındaki Merve Kınay, dün gece evinde fenalaştı. Ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocukta havale geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı olay, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki çocuk, dün gece Ziyaret beldesindeki evinde havale geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı Ziyaret beldesindeki evinde fenalaşan 9 yaşındaki Merve Kınay, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede havale geçirdiği değerlendirilen Merve'nin durumu ağırlaştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Merve Kınay, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merve Kınay'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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