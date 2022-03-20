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Son dakika haberleri! Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi... Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Trabzon'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen...

Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

TRABZON - Trabzon'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaş itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 31 yaşındaki engelli vatandaş C.T yi gören vatandaşlar durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli ve sağlık ekibi yaklaşık 3 metrelik havalandırma boşluğuna düşen C.T yi seyyar merdiven yardımı ile yanına inip sedye yardımı ile düştüğü yerden çıkardı. Annesi kurtarıldıktan sonra oğlunun başında dualar ederken, ilk belirlemelere göre sağlık durumu iyi olan C.T kontrol amaçıyla hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberleri! Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri! Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri! Havalandırma boşluğuna düşen engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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