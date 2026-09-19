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Hatay Samandağ'da taşan Hıdırbey Deresi çay bahçesini su altında bıraktı

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Hatay Samandağ'da taşan Hıdırbey Deresi çay bahçesini su altında bıraktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan yağışla Hıdırbey Deresi'nin debisi artarak taştı. Taşan dere, Hıdırbey Mahallesi'ndeki çay bahçesini su içinde bıraktı; can ve mal kaybı yaşanmazken çay bahçesinde zarar oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan dere, çevredeki çay bahçesini su içerisinde bıraktı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Hıdırbey Deresinin debisi artarak taştı. Debinin artmasıyla birlikte çevresinde bulunan çay bahçesini su bastı. Derenin taşmasıyla ilgili can ve mal kaybı yaşanmazken dere çevresindeki çay bahçesinde zarar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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