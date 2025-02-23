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Hatay Kırıkhan'da Depoda Yangın Çıktı

Hatay Kırıkhan'da Depoda Yangın Çıktı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan bir depodaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depoda bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir depodaki odunlukta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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