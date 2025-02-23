Hatay Kırıkhan'da Depoda Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depoda bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir depodaki odunlukta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY