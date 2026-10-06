Hatay Kırıkhan'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, can kaybı yok

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Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı