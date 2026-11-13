Hatay İskenderun'da abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

Hatay İskenderun'da abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ağustos ve Kasım aylarını kapsayan denetimlerde abartı egzos kullanan 20 aracı trafikten men etti. Çevreyi rahatsız edecek şekilde egzos kullanan sürücüler denetimlerde takıldı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gürültü çıkaracak şekilde abartı egzos kullanan 20 araç trafikten men edildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kentte çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ağustos ve Kasım aylarında kapsayan denetimlerde; çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzos kullanan sürücüler denetime takıldı. Denetimlerde 20 araç trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı