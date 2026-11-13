Hatay İskenderun'da abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gürültü çıkaracak şekilde abartı egzos kullanan 20 araç trafikten men edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kentte çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ağustos ve Kasım aylarında kapsayan denetimlerde; çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzos kullanan sürücüler denetime takıldı. Denetimlerde 20 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı