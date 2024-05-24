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Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını kepçe yardımıyla söndürüldü

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Kumlu ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde çıkan çöp yangını, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla 2 saat içinde söndürüldü.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan çöp yangını, kepçe yardımıyla söndürüldü.

Kumlu ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde çöp yangını meydana geldi. Çıkan yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla yangını 2 saat içinde söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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