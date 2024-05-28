Hatay'ın Kumlu ilçesinde anız yangını büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen anız yangını, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, Kumlu İlçesi Batıayrancı mevkiinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen anız yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kumlu İlçesi Batıayrancı mevkiinde meydana geldi. Buğday hasadının gerçekleştirildiği tarlada yaşanan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. - HATAY