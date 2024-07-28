Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangınına müdahale başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşanan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı. - HATAY