Hatay'ın Hassa İlçesinde İş Yerinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY