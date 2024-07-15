Hatay'ın Erzin ilçesinde doğal gaz borusu üzerinde yangın çıktı
Hatay'ın Erzin ilçesinde doğal gaz borusu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde otluk alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde doğal gaz borusu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Doğal gaz borusu üzerindeki alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. - HATAY