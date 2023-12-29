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Hatay'ın Defne ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde çöplük alanında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harbiye Mahallesi'nde moloz ve çöplük alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek çöp yangınını bahçeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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