Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bahçenin bazı kısımları zarar gördü.

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan bahçe yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören bahçe sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı bahçenin bazı kısımları zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Harbiye 3-sayfa Bahçe Defne hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title