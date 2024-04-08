Hatay'ın Belen ilçesinde çalılık ve otluk alanda yangın çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde otoban yolu girişinde çıkan çalılık ve otluk alan yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY