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Hatay'ın Belen ilçesinde çalılık ve otluk alanda yangın çıktı

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Hatay'ın Belen ilçesinde otoban yolu girişinde çıkan çalılık ve otluk alan yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Belen 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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