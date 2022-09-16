Hatay haberi! Hatay'da 200 litre kaçak içki ele geçirildi
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Hatay haberler: Hatay'ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Harbiye Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak B.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa