Hatay haberi! Hatay'da 200 litre kaçak içki ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay haberler: Hatay'ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Hatay'ın Defne ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Harbiye Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hatay 3. Sayfa Haberler

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