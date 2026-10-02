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Hatay Dörtyol'da Kocadüz yaylası yolunda toprak kayması yolu ulaşıma kapattı

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Hatay Dörtyol'da Kocadüz yaylası yolunda toprak kayması yolu ulaşıma kapattı
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Hatay'da gece etkili olan yağışın ardından sabah saatlerinde Dörtyol ilçesi Kocadüz yaylası yolunda toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, kapanan yolu kullanmak isterken toprak kayması alanını görüntüleyen vatandaş durumu anlattı.

Hatay'da etkili olan yağış sonrası sabah saatlerinde Dörtyol ilçesi Kocadüz yaylası yolunda yaşanan toprak kayması yolu ulaşıma kapattı.

Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Kocadüz yaylası mevkiinde toprak kayması yaşandı. Toprak kaymasıyla birlikte yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolu kullanmak isterken toprak kaymasının yaşandığı alanı görüntüleyen vatandaş durumu anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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